Zum Heimspiel des Stars kommen inzwischen Gäste aus ganz Europa. Diesmal ist auch Vanessa Mai mit auf der riesengroßen Bühne in der Arena im Fautenhau in Aspach.

Am Wochenende noch am Wörthersee bei Klagenfurt und am Südstrand Eckernförde, jetzt ab Freitag das dreitägige Heimspiel in der Arena im Fautenhau in Aspach – Andrea Berg liefert ein beachtliches Pensum. Und sie wartet natürlich beim inzwischen 16. Heimspiel am Freitag und Samstag mit einigen Neuerungen und Überraschungen auf.

Die eine hat sie beim Auftritt am Wörthersee selbst rausgelassen: Die Backnanger Schlagerprinzessin Vanessa Mai wird als Stargast auch beim Heimspiel-Konzert in Aspach mit ihrer Schwiegermutter auftreten. Unter anderem werden die beiden gemeinsam Mais neuen Song „Unendlich“ vorstellen. Geschrieben von Andrea Berg und versehen mit dem auch am Wörthersee verkündeten Motto: „Für Vanessa und all die jungen Menschen, die immer denken, sie sind nicht genug und müssten immer jemandem irgendwas beweisen.“

Anhänger aus ganz Europa

Wenn Andrea Berg zu ihrem Heimspiel einlädt, dann pilgern die Anhänger zu Tausenden aus ganz Europa nach Aspach. Dieses Mal rechnen die Veranstalter mit 35 000 Besuchern am Konzertwochenende. „Ich kann schwer in Worte fassen, was dieses Wochenende für mich bedeutet“, sagt Andrea Berg. „Es ist eine große Party bei mir Zuhause.“ Sie könne selbst kaum glauben, welche Dimensionen das Open Air inzwischen hat.

Das gilt auch für die Bühne in der Arena im Fautenhau, die habe nämlich, so heißt es in einem Bericht zu den Vorbereitungen für das Schlagerspektakel, Dimensionen wie nie zuvor. Die Gesamtbreite beträgt demnach 43 Meter, die Dachhöhe 17 Meter, die Tiefe der Bühne 20 Meter. Dazu kommt noch ein drei Meter breiter und acht Meter langer Steg, der an seinem Ende in eine sechs mal sechs Meter große Insel mündet.

Feuerwerk vom Pyrotechnik-Weltmeister

Noch eine Premiere: Das Feuerwerk, jeweils am Ende der Konzerte, wird nicht vom Boden aus abgeschossen, sondern von sogenannten Steigern, die im Bühnenaufbau integriert sind. Die Ankündigung dazu: „Es wird anders, vergleichbar mit dem bei der TV-Show.“ Verantwortlich dafür ist Joachim Berner, ein Pyrotechniker mit gut 40 Jahren Erfahrung. Er hat unter anderem mehrmals den Weltmeistertitel beim International Fireworks Competition in Montreal erhalten. Neu ist auch ein nostalgisches Riesenrad, das direkt neben der Bühne stehen wird und auch eine Höhe von 17 Metern erreicht.

Besucher können am Freitag und Samstag ab 14.30 Uhr einsteigen und Höhenluft schnuppern. Zum Auftakt des Heimspiels von Andrea Berg spielt am Freitag von 17.30 Uhr an „ Seeside“ aus Greifswald, die Gewinnerband beim „Band-Contest inklusiv“. Vorprogrammstart ist am Freitag und am Samstag um 16 Uhr, Einlass in die Wir-machen-Druck-Arena ist ab 15 Uhr. Abschluss des Heimspiels ist dann das Bergfest am Sonntag, unter anderem mit großem Rahmenprogramm für die ganze Familie.