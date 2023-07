13-Jähriger am Bahnhof in Marbach bedroht

Ein 13-Jähriger ist in der Bahnhofsunterführung in Marbach von einem Trio bedroht worden. Doch der Jüngere lies sich nicht einschüchtern.









Ein 13-Jähriger ist am Sonntagabend am Bahnhof in Marbach von einer Gruppe Jugendlicher bedroht worden. Eigentlich hatte das Trio auf Geld gehofft – doch der Jüngere ließ sich nicht einschüchtern. Er war gegen 21.10 Uhr in der Unterführung von der Gruppe angesprochen worden, die ihn daraufhin mit Worten und Gesten bedrohte und Geld von ihm forderte. Der Jüngere verweigerte dies vehement, woraufhin die Jugendlichen zum Gleis liefen und in die S4 in Richtung Benningen einstiegen.