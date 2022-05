11 sehenswerte Aussichtspunkte in Stuttgart

1 Diese Aussichtspunkte in Stuttgart müssen Sie besucht haben. Foto: Markus Mainka / shutterstock.com

In diesem Artikel stellen wir Ihnen 11 Aussichtspunkte in Stuttgart vor, die zu Fuß, mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einfach zu erreichen sind. Sehenswert sind die Orte sowohl bei Tag als auch bei Nacht.















Link kopiert

Als Kesselstadt bietet Stuttgart eine gute Voraussetzung für schöne Aussichtspunkte. Einige davon sind, ausgehend vom Hauptbahnhof, auch ganz einfach zu Fuß zu erreichen und haben teilweise einen Ausblick über ganz Stuttgart. Die genauen Adressen der Orte und wie man dort am besten hinkommt, haben wir im Artikel für Sie zusammengefasst.

1. Eugensplatz

Adresse: Eugenstraße, 70182 Stuttgart (Stuttgart-Mitte)

Auto: mit dem Auto erreichbar

Zeitaufwand ab Hbf: circa 15 Minuten mit den Öffentlichen, circa 20 Minuten zu Fuß

Quelle: JackKPhoto / shutterstock.com

Der Eugensplatz bietet neben seinem Blick über Stuttgart auch eine Eisdiele sowie ein Café mit Softgetränken und Longdrinks in unmittelbarer Nähe. Mit dem Auto können Sie am Straßenrand an gekennzeichneten Stellen gegen Gebühr parken.

2. Karlshöhe

Adresse: Humboldtstrasse 44, 70178 Stuttgart

Öffnungszeiten Gastronomie „Tschechien & Söhne“: An schönen Sommertagen von 11:00 Uhr – 24:00 Uhr

Auto: mit dem Auto erreichbar, Parkplatzsituation schwierig

Zeitaufwand ab Hbf: circa 15 Minuten mit den Öffentlichen, circa 30 Minuten zu Fuß

Quelle: JackKPhoto / shutterstock.com

Die Karlshöhe hat mit seinen Weinbergen und seinem Biergarten eine top Aussichtsplattform geschaffen. Der Blick geht über Stuttgart-Süd und -Mitte. Der Aussichtspunkt befindet sich in einer öffentlichen Grünanlage.

3. Grabkapelle

Adresse: Württembergstraße 340, 70327 Stuttgart (Rotenberg)

Öffnungszeiten Bistro „1819“: Mi & Do: 12 Uhr - 18 Uhr, Fr- So & an Feiertagen 10 Uhr – 18 Uhr

Auto: mit dem Auto erreichbar

Zeitaufwand ab Hbf: circa 40 bis 50 Minuten mit den Öffentlichen, circa 22 Minuten mit dem Auto

Quelle: maddinstgt / shutterstock.com

Von der Grabkapelle aus hat man eine Sicht auf das Stadion oder auch auf den Wasen. Zudem ist seine Architektur auch für Hochzeitsfotos besonders beliebt. Drumherum können Sie beispielsweise picknicken und die Abendsonne inklusive Sonnenuntergang genießen. Wenn Sie keine Lust haben, ein eigenes Picknick vorzubereiten, können Sie im ortsnahen Bistro „1819“ auch Picknickkörbe vorreservieren und bequem abholen.

Auch interessant: Ausflugsziele rund um Stuttgart

4. Fernsehturm

Adresse: Jahnstraße 120, 70597 Stuttgart (Degerloch)

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 10 Uhr – 22 Uhr.

Auto: mit dem Auto erreichbar, Kostenlose Parkplätze direkt am Fernsehturm

Zeitaufwand ab Hbf: 20 Minuten mit den Öffentlichen, circa 15 Minuten mit dem Auto, circa 1 Stunde zu Fuß

Quelle: Markus Mainka / shutterstock.com

Der Fernsehturm in Stuttgart gehört zu den wohl bekanntesten Aussichtsplattformen und ist immer einen Besuch wert. Mit einem Ausblick über ganz Stuttgart können Sie am Wochenende auch im Restaurant Leonhardts auf dem Fernsehturm das Panorama genießen.

5. Bismarckturm

Adresse: Am Bismarckturm 35, 70192 Stuttgart (Nord)

Auto: mit dem Auto erreichbar

Zeitaufwand ab Hbf: 25 - 30 Minuten mit den Öffentlichen, circa 10 Minuten mit dem Auto, circa 40 Minuten zu Fuß

Quelle: aldorado / shutterstock.com

Der Bismarckturm hat zwar keinen Biergarten oder Ähnliches, dafür aber eine wundervolle Aussicht. Zudem ist er einfach zu erreichen und Sie können Ihr Auto problemlos auf den öffentlichen Parkplätzen abstellen.

6. Weissenburgpark

Adresse: Bopserwaldstraße 3, 70184 Stuttgart (Süd)

Auto: mit dem Auto schwer erreichbar, Parkplatzsituation schwierig

Zeitaufwand ab Hbf: 11 Minuten mit den Öffentlichen, circa 40 Minuten zu Fuß

Quelle: Bernd Schmidt / shutterstock.com

Der Weißenburgpark mit Blick auf Stuttgart-Süd und -West hat eine große Grünfläche und je nach Wetterlage auch einen Biergarten, der für Ihr Wohl sorgt. Mit dem Auto gestaltet sich die Anreise eher schwierig. Zwar können Sie mit etwas Glück einen Parkplatz ergattern, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine lange Parkplatzsuche sowie hohe Parkkosten bevorstehen.

Lesen Sie auch: Picknicken in Stuttgart

7. Killesbergturm

Adresse: Thomasstraße 99, 70192 Stuttgart (Nord)

Auto: mit dem Auto erreichbar

Zeitaufwand ab Hbf: circa 15 – 25 Minuten mit den Öffentlichen, circa 10 – 15 Minuten mit dem Auto, circa 45 Minuten zu Fuß

Quelle: maphke / shutterstock.com

Der Aussichtsturm auf dem Killesberg ist nicht der einzige Grund, den Weg auf sich zu nehmen. Im Park erwarten Sie beispielsweise noch ein Streichelzoo und ein Freibad. Auch Lokale für Speisen und Getränke sind ausreichend vorhanden.

8. Santiago-de-Chile-Platz

Adresse: Santiago de Chile Platz, 70597 Stuttgart (Degerloch)

Auto: mit dem Auto erreichbar

Zeitaufwand ab Hbf: circa 15 – 25 Minuten mit den Öffentlichen, circa 10 – 15 Minuten mit dem Auto, circa 45 Minuten zu Fuß

Quelle: maphke / shutterstock.com

Der Santiago-De-Chile-Platz befindet sich in Degerloch und bietet Ihnen eine top Aussicht über den Kessel von Stuttgart. Nehmen Sie sich ein paar Snacks und Getränke mit und genießen Sie das Panorama. Sie können das Ziel auch mit dem Auto erreichen, einen spezifischen Parkplatz gibt es allerdings nicht. Sie müssen sich daher einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe suchen.

9. Birkenkopf

Adresse: Birkenkopf, 70197 Stuttgart (West)

Auto: mit dem Auto erreichbar, extra Parkplatz vorhanden

Zeitaufwand ab Hbf: circa 25 – 30 Minuten mit den Öffentlichen, circa 10 – 15 Minuten mit dem Auto, circa 1 Stunde zu Fuß

Quelle: mezzotint / shutterstock.com

Der Birkenkopf hat mit 511 Höhenmetern den höchsten Punkt im inneren Stadtgebiet. Die Aussicht reicht so weit, dass Sie bei klarem Himmel unter anderem bis zum Schwarzwald, zum Neckartal und zur Schwäbischen Alb schauen können. Der Birkenkopf hat auch einen Parkplatz in der Nähe der Aussichtsplattform.

10. Birkenwaldstraße

Adresse: Birkenwaldstraße, 70191 Stuttgart (Nord)

Auto: mit dem Auto erreichbar

Zeitaufwand ab Hbf: circa 10 – 20 Minuten mit den Öffentlichen, circa 7 Minuten mit dem Auto, circa 25 – 30 Minuten zu Fuß

Quelle: Michael von Aichberger / shutterstock.com

Die Aussichtsplattform befindet sich oberhalb eines Weinberges und verspricht Ihnen einen Blick von Bad Cannstatt bis hin zum Fernsehturm. Vom Hauptbahnhof ist der Aussichtspunkt auch zu Fuß leicht zu erreichen.

11. Burgholzhofturm

Adresse: Auerbachstraße 200, 70376 Stuttgart (Bad Cannstatt)

Auto: mit dem Auto erreichbar

Zeitaufwand ab Hbf: circa 25 – 30 Minuten mit den Öffentlichen, circa 10 - 15 Minuten mit dem Auto, circa 1: 15 Stunden zu Fuß

Auf dem circa 18 Meter hohen Aussichtsturm können Sie über Stuttgart-Ost, Hallschlag, das Neckartal und bis Esslingen am Neckar schauen. Die Lage oberhalb eines Weinberges eignet sich auch für Grünliebhaber.