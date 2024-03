6 Peter Hilcher vom MSC Ludwigsburg mit zwei aktuellen Rennautos und einem historischen Gokart des Vereins Foto: Frank Ruppert

Der Motorsportclub Ludwigsburg wird 100 Jahre alt. Der Vereinsvorsitzende spricht über Schalldämmung im Motorraum, das Tesla-Fahrgefühl und die Zukunft mit Bobbycar-Rennen und Verkehrserziehung.











Verbrennerautos haben in Zeiten des Klimawandels einen immer schlechteren Ruf, dennoch gibt es immer noch viele Fans der röhrenden Motoren. So wie beim Motorsportclub (MSC) Ludwigsburg, der am Samstag in Löchgau sein 100-Jahr-Jubiläum feiert. „Der Verein ist mehr als Motorengeheul“, sagt der Vorsitzende Peter Hilcher. Er und seine Vereinskameraden spüren immer häufiger Gegenwind, wenn es um die Planung von Veranstaltungen wie Slaloms geht. In manchen Städten versucht der kreisweit agierende Verein daher erst gar nicht mehr Veranstaltungen anzubieten.