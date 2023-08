11 Der Trumpf-Laserstrahl schießt in den Nachthimmel: Einige schauen eigens am Firmentor in Ditzingen vorbei. Foto: Andreas Rosar

Beim Ditzinger Unternehmen geht es rund: Am Donnerstagabend schauen rund 150 Menschen am Firmentor vorbei, um den Hochleistungslaser live vor Ort zu erleben. Einige nehmen dafür eine lange Anfahrt in Kauf.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zumindest die Polizei hatte in Sachen Laser einen ruhigen Donnerstagabend. „Bei uns sind keinerlei Anfragen oder Beschwerden eingegangen“, antwortet Pressesprecherin Yvonne Schächtele auf die Nachfrage, ob denn der Showlaser der Ditzinger Firma Trumpf erneut die Bevölkerung aufgeschreckt habe. Noch am Montagabend, beim Testlauf, hatten sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürgern gemeldet. Sie hatten allesamt wissen wollen, was es denn mit diesem seltsamen grünen Licht auf sich hat, das da einige Kilometer hoch in die Wolken leuchtete. Am Mittwochabend war der geplante erste „reguläre“ Einsatz des Lasers aufgrund des schlechten Wetters noch ausgefallen.