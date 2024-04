Tim Kleindienst feiert historischen Triumph am Grill

Doppeltorschütze Kleindienst genießt den Sensations-Sieg gegen die Bayern im kleinen Rahmen. Im Stadion herrscht zuvor Ekstase. Trainer Schmidt freuen vor allem die Punkte im Kampf gegen den Abstieg.











Matchwinner Tim Kleindienst hat es trotz des Party-Befehls seines Trainers Frank Schmidt nach dem historischen Sieg des 1. FC Heidenheim gegen den FC Bayern ruhig angehen lassen. „Ich habe nicht so viel Gas gegeben. Noch ein bisschen gegrillt und das war’s“, sagte der Torjäger des Ostalb-Clubs im Sport1-„Doppelpass“ am Sonntag. „Ich glaube, das hätte ich nicht ganz so gut verkraftet nach diesem Spiel.“