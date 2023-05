1 Jubelnde Heidenheimer: Bald sieht man den FCH auch in der Bundesliga. Foto: imago/Eduard Martin

Der Aufstieg des 1. FC Heidenheim ist das Resultat kontinuierlicher und bodenständiger Arbeit, kommentiert unser Autor Dirk Preiß, der auch sagt: Will der Club in der Bundesliga bestehen, muss er genau so weitermachen.









Womöglich hätten sich die Granden im Hause der Deutschen Fußball-Liga (DFL) mit Blick auf die Vermarkbarkeit ihres Premiumprodukts einen anderen Aufsteiger gewünscht. Doch wird in der kommenden Saison (wohl) nicht im Volksparkstadion des Hamburger SV (Fassungsvermögen 57 000 Zuschauer) Bundesligafußball gespielt – vorbehaltlich der Relegationsspiele. Auch nicht in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf (54 600). Und ebenso wenig in der Heinz von Heiden Arena am Maschsee von Hannover (49 000). Auch kehrt weder der FC St. Pauli ins Oberhaus zurück noch der ruhmreiche 1. FC Nürnberg.