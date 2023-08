Aufsteiger mit spezieller DNA – wie der FCH in der Bundesliga bestehen will

1 Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald (li.) und Trainer Frank Schmidt (2. v. li.) bei der Bundesliga-Aufstiegsfeier – kann der 1. FC Heidenheim gegen die besten Teams im Land bestehen? Foto: Imago/H/. Langer

Beständig und bodenständig will der Aufsteiger 1. FC Heidenheim auch in der Fußball-Bundesliga bleiben. Reichen Kampf- und Laufstärke, gepaart mit Zusammenhalt zum Klassenverbleib?









Seit 28 Jahren lenkt Holger Sanwald die Geschicke des 1. FC Heidenheim. Seit 2007 arbeitet der Vorstandsvorsitzende des Aufsteigers in die Fußball-Bundesliga mit Frank Schmidt als Cheftrainer zusammen, der zuvor ab 2003 schon als Kapitän am Ball war. Oft, ja sogar meistens ist dieses kongeniale Duo einer Meinung, aber eben nicht immer. Bei der Frage, ob ein möglicher Klassenverbleib in der kommenden Saison die noch größere Sensation sei, als der am 28. Mai 2023 erreichte Aufstieg, unterscheiden sich die Ansichten.