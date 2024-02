01099 in der Porsche-Arena: Zwischen Gen Z, Bauchtaschen und Ski Aggu

5 Die Tour von 01099 startet in der Stuttgarter Porsche-Arena. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die Dresdner Rapcrew 01099 startete ihre diesjährige Tour in Stuttgart. Bei dem Konzert in der Porsche-Arena traf ein junges Publikum auf motivierte Musiker und einen Überraschungsgast.











Link kopiert



Was haben die Bands U2, Red Hot Chili Peppers, Von Wegen Lisbeth, Annen May Kantereit und 01099 gemeinsam? Genau, sie starteten als Schulbands. Die drei Jungs von 01099 (gesprochen „Null-zehn-neunundneunzig“) mögen sich wohl von allen am besten an die Zeit von Pausenbrot und Matheklausur zurückerinnern, schließlich ist sie nicht sehr lange her.