Wegen Feuerwerkskörpern? Mann bei Dachstuhlbrand in Stuttgart verletzt

Von red/dpa/lsw 30. Dezember 2016 - 08:43 Uhr

In Stuttgart gab es in der Nacht zu Freitag einen Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus. Möglicherweise hat ein Bewohner des Hauses das Feuer selbst mit Feuerwerkskörpern ausgelöst.





Stuttgart - Bei einem Dachstuhlbrand in Stuttgart ist ein Mann verletzt worden. Möglicherweise habe er das Feuer in dem Mehrfamilienhaus am Donnerstagabend selbst mit Feuerwerkskörpern ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen.

Durch den Brand sei ein Schaden von schätzungsweise 250.000 Euro entstanden. Wie schwer der Mann verletzt war und ob das Haus weiterhin bewohnbar ist, wurde zunächst nicht bekannt.