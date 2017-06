Vorfall am Bahnhof Fellbach Gefährliche Kletteraktion löst Notbremsung aus

Von red/wei 09. Juni 2017 - 16:23 Uhr

Am Bahnhof Fellbach hat sich ein Jugendlicher mit einer Kletteraktion in Gefahr gebracht.Foto: Patricia Sigerist

Als ein Lokführer mit seiner S-Bahn in den Fellbacher Bahnhof einfährt, sieht er vor sich einen Jugendlichen auf einen Signalmast klettern. Er legt eine Vollbremsung ein – und versucht, den Jungen festzuhalten.

Fellbach - Weil am Bahnhof Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ein Jugendlicher auf einen Signalmast geklettert ist, musste eine S-Bahn am Donnerstag gegen 20.45 Uhr eine Notbremsung einlegen. Der Lokführer der Bahn der Linie S 2, die in Richtung Stuttgart unterwegs war, hatte gerade in den Bahnhof einfahren wollen, als er den Kletterer bemerkte, teilte die Polizei mit. Er konnte den Jungen nach der Notbremsung zwar kurzzeitig festhalten, doch bevor die Polizei eintraf, gelang ihm die Flucht.

Mehr zum Thema

Die Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Den Kletterer beschreibt die Bundespolizei als etwa zwölf bis dreizehn Jahre alt und rund 1,50 Meter groß mit dunklen Haaren. Zum Tatzeitpunkt soll er eine dunkle Jogginghose und ein kakifarbenes T-Shirt getragen haben. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und nimmt Hinweise zum Vorfall oder dem Gesuchten unter der Nummer 07 11 / 87 03 50 entgegen.