Schwerer Unfall auf der A8 bei Leonberg 74-Jährige wird lebensgefährlich verletzt

Von red/rmu 30. März 2017 - 16:51 Uhr

Bei einem schweren Unfall auf der A8 bei Leonberg wird eine 74-Jährige am Donnerstag lebensgefährlich verletzt. Die Autobahn wird zeitweise voll gesperrt.





Böblingen - Nach einem schweren Unfall auf der A8 zwischen Rutesheim und Leonberg-West (Kreis Böblingen) ist die Autobahn in Richtung München am Donnerstag zeitweise voll gesperrt worden.

Wie die Polizei berichtet, war eine 74-jährige Frau in einem Peugeot gegen 12.50 Uhr auf der mittleren Fahrspur unterwegs gewesen. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr sie offenbar relativ langsam. Ein hinter ihr fahrender 80-jähriger Mann in einem VW bremste zwar noch ab, fuhr dann jedoch vermutlich aus Unachtsamkeit auf den Peugeot auf. Die Trümmer wurden in einem Umkreis von 150 Metern über die Autobahn verteilt.

Mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen

Bei dem Zusammenstoß wurde die 74-Jährige lebensgefährlich verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Der 80-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren.

Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro, beide Autos wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn musste gereinigt werden. Gegen 13.20 Uhr wurde die Autobahn in Richtung München voll gesperrt. An der Anschlussstelle Rutesheim wurde der Verkehr ausgeleitet, gleichzeitig wurde die Auffahrt gesperrt. Gegen 14.30 Uhr wurde die linke Spur freigegegen, etwa eine Stunde später wurde auch die restliche Sperrung aufgehoben. Es entstand ein Rückstau von zwischenzeitlich mehr als 15 Kilometern Länge.