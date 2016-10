Volksfest in Stuttgart Bahn warnt vor Bettlern in Zügen

Von Benjamin Bauer 06. Oktober 2016 - 16:15 Uhr

Die Deutsche Bahn weist mit Ansagen auf Bettler und Taschendiebe in der S-Bahn und an Bahnhöfen hin.Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

An Bahnhöfen und in S-Bahnen bekommen Fahrgäste derzeit wieder verstärkt Ansagen zu Bettlern und Taschendieben zu hören. Auch das Cannstatter Volksfest spielt dabei eine Rolle.

Stuttgart - In Bahnen und an Bahnhöfen in Stuttgart und der Umgebung bekommen Fahrgäste derzeit wieder verstärkt folgende Ansage zu hören: „Viele Fahrgäste fühlen sich durch Betteln in öffentlichen Verkehrsmitteln belästigt. Auch in unseren S-Bahnen sind immer wieder Bettler unterwegs, die einer organisierten Gruppe angehören. Wir bitten Sie, dieses Vorgehen nicht aktiv durch Geldspenden zu unterstützen. Vielen Dank!“

Dass diese Ansagen vermehrt zur Zeit des Cannstatter Volksfestes geschaltet werden, ist kein Zufall, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn erklärt: „Zu diesem Zeitpunkt bietet sich das an, weil in den Zügen und an den Bahnhöfen einfach mehr Fahrgäste unterwegs sind. Wir wollen damit die Fahrgäste sensibilisieren.“ Immer wieder kommt es an Bord der S-Bahnen in Stuttgart auch zu Taschendiebstählen. Besonders leichtes Spiel haben Taschendiebe, wenn Fahrgäste – etwa wegen überhöhten Alkoholkonsums – auf ihren Sitzen eingeschlafen sind.