VfB Stuttgart in Heidenheim „Ich bin stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein"

Von Philipp Maisel 17. Februar 2017 - 21:19 Uhr

Der VfB Stuttgart hat am 21. Spieltag der zweiten Bundesliga einen 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim gefeiert. Wir haben die Stimmen zum Spiel.





Heidenheim - Vierter Erfolg in Serie für den VfB Stuttgart. Die Mannschaft von Hannes Wolf konnte den 1. FC Heidenheim mit 2:1 niederringen. Im Nachgang der Begegnung haben sich die beteiligten Akteure geäußert. Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Frank Schmidt, Trainer Heidenheim: „In der ersten Halbzeit hat uns etwas der Mut gefehlt. Wir hatten Glück, dass das 2:0 nicht fällt. Schnatterer bringt uns wie so oft zurück. In der zweiten Halbzeit haben wir ein mutigeres Spiel von uns, was meine Mannschaft da veranstaltet hat, die Zuschauer mit einer tollen Mentalität mitgenommen hat, das macht mich stolz. Ein 2:2 wäre nicht unverdient gewesen. Über das Ergebnis bin ich enttäuscht, nicht aber über die Leistung meiner Mannschaft. Jetzt wollen wir uns gegen Fortuna Düsseldorf wieder belohnen.“

VfB-Trainer Hannes Wolf: „Es war ein begeisterndes Spiel. Wir sind glücklich mit dem Ergebnis. Wir gehen, wie ich finde, ein bisschen unglücklich mit 1:1 in die Halbzeit. Die zweite Halbzeit war viel offener. Heidenheim hat viele Zweikämpfe gewonnen, es war ein rassiges Spiel. Wir haben uns in alles reingeworfen und auch das Glück, dass der Ball nicht reinfällt, als Heidenheim am Schluss so drückte. Ich bin extrem Stolz auf die Kultur in der Mannschaft. Und dann das Traumtor von Josip – da kann ich nur sagen: Herzlich willkommen in Stuttgart. Mein voller Respekt auch an Heidenheim, die uns einen großen Kampf geliefert haben.“

VfB-Kapitän Christian Gentner: „Es war das erwartete Kampfspiel gegen einen sehr guten Gegner. Heidenheim hat uns alles abverlangt. Wir haben die Atmosphäre und den Kampf voll angenommen und wieder einmal gezeigt, was wir zu leisten imstande sind.“

VfB-Stürmer Simon Terodde: „Ich bin stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein. Wir haben ein super Spiel gemacht. Die erste Halbzeit haben wir dominiert, müssen das 2:0 machen, kassieren dann durch diesen Sonntagsschuss den Ausgleich. Nach der Pause haben wir gefightet und Josips Traumtor bringt dann den Sieg. Wir haben uns am Ende in jeden Schuss geworfen und Mitch kratzt dann auch noch den Ball von der Linie, das ist Wahnsinn. Wir freuen uns riesig über den vierten Sieg in Folge, wissen aber auch, dass wir jetzt nicht durch die Liga marschieren werden.“

Heidenheim-Torwart Kevin Müller: „Ich denke man hat gesehen, was wir vorhatten. Wir kamen gut ins Spiel, waren auch auf Augenhöhe und gehen dann durch Marcs super Schuss mit 1:1 in die Pause. Auch danach haben wir alles gegeben und hatten durchaus auch unsere Möglichkeiten, aber das Tor von Brekalo war dann ausschlaggebend.“

