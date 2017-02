1. FC Heidenheim gegen VfB Stuttgart Alle Informationen rund um die Partie

Von red 17. Februar 2017 - 11:57 Uhr

Zweikampf der Kapitäne: Christian Gentner und Marc Schnatterer.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart tritt am 21. Spieltag der zweiten Bundesliga beim 1. FC Heidenheim an. Wir haben alle Informationen rund um die Begegnung kompakt aufbereitet.

Heidenheim - Der VfB Stuttgart reist auf die Ostalb, um dort am 21. Spieltag der zweiten Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim anzutreten. Beim VfB fehlen einige Spieler verletzt, dazu hat es Alexandru Maxim zum ersten Mal in dieser Saison nicht in den Kader geschafft. Trainer Hannes Wolf gab Berkay Özcan den Vorzug.

Mit diesem Kader reist der VfB nach Heidenheim

Marc Schnatterer – der Wolhfühlfußballer

Hier gibt es den Liveticker zur Partie

Heidenheim kündigt einen großen Kampf an

Schwere Zeiten für Hosogai und Maxim

Weitere Informationen rund um den VfB, exklusive Inhalte, Videos und mehr lesen Sie auf unserer Facebook-Seite „Mein VfB“. Dort können Sie sich auch mit anderen Lesern austauschen.