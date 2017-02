VfB Stuttgart gegen Heidenheim Brekalo und Gentner sorgen für vierten Sieg in Folge

Von red/dpa 17. Februar 2017 - 20:27 Uhr

Neuzugang Josip Brekalo und Kapitän Christian Gentner halten den VfB Stuttgart auf Kurs: Die beiden Torschützen sorgten für den Sieg gegen den 1. FC Heidenheim.





Heidenheim - Josip Brekalo hat den VfB Stuttgart mit einem Traumtor auf direktem Kurs in Richtung Fußball-Bundesliga gehalten. 20 Minuten vor Ende des Zweitliga-Derbys beim 1. FC Heidenheim versenkte der eingewechselte Kroate den Ball aus rund 25 Metern zum 2:1 (1:1)-Sieg im rechten Winkel.

Kapitän Christian Gentner (19. Minute) hatte den VfB vor 15 000 Zuschauern in der ausverkauften Voith-Arena zunächst in Führung gebracht. Heidenheims Topscorer Marc Schnatterer (42.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die starken Gastgeber. Nach dem vierten Sieg in Serie bleibt der VfB souveräner Tabellenführer der 2. Liga.

Nach dem vierten Sieg in Serie baute der VfB seine Tabellenführung auf vorerst sechs Punkte vor Hannover 96 aus. Im Heidenheimer Regen ergriff der VfB früh die Initiative. Die fast logische Konsequenz war der frühe Führungstreffer von Gentner, der nach einer Ecke von Anto Grgic seinen zweiten Schussversuch im Netz unterbrachte. Nach 33 Minuten hätte Flügelstürmer Carlos Mané das 2:0 nachlegen müssen. Doch nach einem schönen Pass von Emiliano Insua schoss der Portugiese den Ball aus zehn Metern am Tor vorbei.

Kampfstarke Gastgeber

So blieben die kampfstarken Gastgeber im Spiel und bestraften die mangelhafte Chancenverwertung des VfB. Schnatterer ließen die Stuttgarter bei einem Dribbling im Mittelfeld viel zu viel Platz, sodass der Kapitän den Ball aus rund 25 Metern unhaltbar für VfB-Keeper Mitch Langerak im rechten Winkel versenkte.

Nach dem Seitenwechsel hätten die Gäste dann innerhalb von wenigen Sekunden für die Vorentscheidung sorgen können. Doch Heidenheims Torwart Kevin Müller parierte erst gegen Gentner (64.) und kurz danach auch gegen Simon Terodde. Dann folgte der große Auftritt von Brekalo, der aus fast 25 Metern unhaltbar für Müller in den rechten Giebel schoss.

Aber Heidenheim gab nicht auf. Immer wieder sorgten Schnatterers Eckbälle kurz vor Schluss für Gefahr, zwei Mal konnten die Stuttgarter auf der Torlinie klären, vier Minuten vor dem Ende setzte Mathias Wittek zudem einen Kopfball an den Pfosten.

