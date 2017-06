VfB Stuttgart Ein neuer Rasen für den Aufsteiger

Von pav 22. Juni 2017 - 16:47 Uhr

Mit einem neuen Rasen in der Mercedes-Benz Arena geht der VfB Stuttgart in die neue Bundesliga-Saison. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Nach den großen Feierlichkeiten samt Platzsturm rüstet sich Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart nun für die kommende Spielzeit: In der Mercedes-Benz Arena wird derzeit ein neuer Rasen verlegt – ein riesiger organisatorischer Aufwand.

Stuttgart - Wenn der VfB Stuttgart am Wochenende vom 18.-20. August in die Bundesliga-Saison startet, können sich die Spieler auf ein neues Geläuf freuen: In diesen Tagen findet der große Austausch des Rasens in der Mercedes-Benz Arena statt, darüber hinaus wird auch das Robert-Schlienz-Stadion mit einem neuen Grün ausgestattet.

Damit wird das Spielfeld in der Arena, mit der sich der DFB für eine Austragung des Finalspiels der UEFA Europa League 2019 bewirbt, zum ersten Mal seit Dezember 2015 erneuert – damals musste der Rasen im Zuge der Veranstaltung „Stars & Cars“ ausgetauscht werden. Weit über 100 Lastkraftwagen liefern das neue Grün derzeit in der Mercedesstraße an, verlegt wird insgesamt eine Fläche von etwa 8000 Quadratmetern.

Dass der frische Rasen beim Bundesliga-Aufsteiger aus Bad Cannstatt sehr gut aufgehoben ist, beweist die jüngste Auszeichnung, die dem VfB – und allem voran dessen Greenkeeper-Team – zuteil wurde: Für das Spielfeld in der Mercedes-Benz Arena gab es nach Ablauf der Spielzeit 2016/2017 von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) den Titel „Pitch of the Year“ – eine Auszeichnung, die nicht nur von einer dreiköpfigen Fachjury, sondern auch nach Einschätzungen von Spielern und Schiedsrichtern jährlich verliehen wird.

Neuerlicher Austausch frühestens 2018

Neben der Bundesliga-Vorbereitung der Mannschaft hofft man am Cannstatter Wasen, mit dem frischen Geläuf auch in puncto Beschaffenheit des Spielfelds bestens für die anstehende Saison im Fußball-Oberhaus gerüstet zu sein. Ein neuerlicher Austausch des Rasens ist in naher Zukunft nicht geplant – doch spätestens im Sommer 2018 wird es dann zwangläufig wieder zu einer frischen Anlieferung des teuren Grüns kommen müssen: Dann nämlich gastiert Schlagerstar Helene Fischer in der Mercedes-Benz Arena.

Auf dieses Event ist man beim VfB bereits zum jetzigen Zeitpunkt vorbereitet – sofern es nicht auch nach dem 34. Spieltag der Saison 2017/2018 für die Fans auf dem Rasen etwas zu feiern geben sollte.