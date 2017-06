Pitch of the Year Der VfB hat den besten Rasen

Von Anna Lammers 09. Juni 2017 - 15:40 Uhr

Ausgezeichnet: Der Rasen in der Mercedes-Benz Arena erhält den Titel „Pitch of the Year“.Foto: dpa

Der VfB Stuttgart hat den besten Rasen der abgelaufenen Zweitligasaison. Für das Spielfeld in der Mercedes-Benz Arena gibt es von der DFL jetzt den Titel „Pitch of the Year“.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist nicht nur als Zweitligameister aufgestiegen, sondern hat auch den besten Stadionrasen der abgelaufenen Zweitligasaison. Dafür gab es jetzt von der DFL den Titel „Pitch of the Year 2016/17“.

Zum vierten Mal hat die DFL den besten Stadionrasen in der Bundesliga und in der 2. Liga ausgezeichnet. Der VfB Stuttgart konnte dabei nicht nur bei der dreiköpfigen Fachjury, sondern auch bei Spielern und Schiedsrichtern überzeugen.

Auf Platz zwei im Ranking der 2. Liga landet der FC Heidenheim mit der Voith-Arena, gefolgt vom VfL Bochum. In der Bundesliga holt sich Pokalsieger Borussia Dortmund den Titel des besten Stadionrasens. Vorjahresgewinner VfL Wolfsburg belegt Platz zwei. Dritter wird Aufsteiger Leipzig.

Fachjury, Spieler, Schiedsrichter und Greenkeeper bewerten den Rasen

Die Bewertung der Spielfelder setzt sich aus den Kategorien Sport, Jurybewertung Messdaten und Benotung sowie der Eigenprüfung des Stadion-Greenkeepings zusammen. In der Kategorie Sport geben nach jedem Spiel die Kapitäne beider Vereine und der Schiedsrichter ihr Urteil über den Zustand des Spielfeldes ab. Am Ende wird der Notenschnitt pro Spiel und Verein zusammengerechnet und ergibt so eine Punktetabelle.