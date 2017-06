VfB Stuttgart Das ist der Sommerfahrplan des VfB

Von red 04. Juni 2017 - 12:00 Uhr

Der Sommerfahrplan des VfB Stuttgart steht.Foto: Pressefoto Baumann

Nach dem Aufstieg ist vor der kommenden Bundesliga-Saison: Der VfB hat nur kurz Pause, bereits Anfang Juli geht es weiter. Wir haben die bisher vorliegenden Termine zusammengestellt.

Stuttgart - Nach dem Aufstieg in die Bundesliga, den anschließenden Feierlichkeiten und der außerordentlichen Mitgliederversammlung ist der VfB Stuttgart endgültig in der Sommerpause angekommen. In den kommenden Wochen wird es rund um das Vereinsgelände etwas ruhiger zugehen als sonst. Das Trainerteam und das Gros der Spieler haben sich in den Sommerurlaub verabschiedet – was nach den Anstrengungen der zurückliegenden Monate auch Not tut. Lediglich einige Spieler haben noch internationale Einsätze vor sich, darunter Mitch Langerak (Confed-Cup) und Timo Baumgartl (U21 EM).

Dennoch laufen die Planungen für die kommende Runde bereits an. So hat Sportchef Jan Schindelmeiser viel zu tun, schließlich gilt es einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen. Und auch die Eckdaten der Vorbereitung stehen bereits fest, der Sommerfahrplan steht. Wir haben die bisher bestätigten Termine zusammengestellt.

3. Juli – Trainingsauftakt auf dem Vereinsgelände

Datum noch offen – Saisoneröffnung auf dem Vereinsgelände

10. bis 15. Juli – Trainingslager in Grassau am Chiemsee

12. Juli, 18 Uhr – Testspiel gegen Dynamo Dresden in Heimstetten

25. Juli bis 2. August – Zweites Trainingslager. Alles deutet darauf hin, dass es in Neustift im österreichischen Stubaital stattfinden wird, eine finale Bestätigung des Vereins steht noch aus.

11. August – DFB, Pokal, 1. Runde

18. – 20. August – Bundesliga, 1. Spieltag