VfB Stuttgart beim FC St. Pauli Alles Wissenswerte rund um die Partie in Hamburg

Von red 29. Januar 2017 - 10:03 Uhr

Der VfB Stuttgart spielt um 13.30 Uhr beim FC St. Pauli.Foto: Pressefoto Baumann

Zum Pflichtspielauftakt im noch jungen Fußballjahr 2017 muss der VfB Stuttgart beim FC St. Pauli ran. Wir haben alles Wissenswerte rund um die Partie gesammelt.

Hamburg - Seit Wochen freuen sich die Fans darauf, die Spieler haben im Trainingslager am Feinschliff gearbeitet, Trainer Hannes Wolf konnte erstmals intensiv und in Ruhe mit der Mannschaft arbeiten – nun geht es in der 2. Bundesliga wieder um Punkte. Anstoß der Partie ist um 13. 30 Uhr an diesem Sonntag.

Zum Rückrundenauftakt reist der VfB Stuttgart in die Hansestadt Hamburg. Dort wartet der FC St. Pauli. Die Hamburger sind mit nur elf Punkten Tabellenletzter, Stuttgart steht in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Eintracht Braunschweig auf Rang drei. Wir haben alles Wissenwerte rund um die Partie gesammelt.

Hier geht es zu unserem Liveticker zum Spiel.

Tempo, Tempo, Tempo – das Stuttgarter Spiel soll schneller werden.

Mit diesem Kader reist der VfB nach Hamburg

So lief die VfB-Generalprobe gegen den FC Luzern

Es gibt ein Wiedersehen mit Olaf Jansen, der am 2. November 2016 vom VfB zu St. Pauli gewechselt ist.

Was Hannes Wolf in der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte, lesen Sie hier.