Einzelkritik nach dem Spiel gegen St. Pauli VfB vergibt zu viele Chancen

Von red 29. Januar 2017 - 16:06 Uhr

Dieser Sieg dürfte den Schwaben Aufwind geben: Der VfB Stuttgart nimmt im Auswärtsspiel gegen St. Pauli drei Punkt mit nach Hause. Wir haben die VfB-Spieler benotet – lesen Sie hier die Einzelkritik.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist erfolgreich in die Rückrunde der zweiten Bundesliga gestartet: Die Schwaben kamen beim Schlusslicht FC St. Pauli erst in der Schlussphase zu einem mühsamen 1:0 (0:0)-Sieg und müssen nun damit rechnen, am Montag von Hannover 96 auf Relegations-Rang drei verdrängt zu werden.

Für den Treffer des Tages sorgte der eingewechselte Carlos Mane in der 84. Minute. Dabei waren vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntorstadion die stark abstiegsgefährdeten Hamburger auch ohne drei Stammspieler über weite Strecken ein durchaus gleichwertiger Gegner gewesen.

