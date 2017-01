VfB Stuttgart gegen FC Sankt Pauli Auf diese Spieler setzt Wolf in Hamburg

Von red/hh 28. Januar 2017 - 14:19 Uhr

Pavard ist fit, Grgic ebenfalls: VfB-Trainer Hannes Wolf kann für das Spiel gegen Sankt Pauli personell fast aus dem Vollen schöpfen. Wir zeigen, wer mit nach Hamburg fährt.





Stuttgart - Abgesehen vom Sorgenkind Tobias Werner, der durch seinen Muskelbündelriss in der Hüftmuskulatur wieder sechs bis acht Wochen ausfällt, kann der VfB-Trainer Hannes Wolf vor dem Rückrundenstart beim FC St. Pauli (Sonntag, 13.30 Uhr) personell ­nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich hinter dem Mittelfeldspieler Anto Grgic, der beim VfB bisher keine tragende Rolle spielte, stand zunächst ein Fragezeichen. Der ehemalige Züricher laboriert noch an den Folgen einer Magen-Darm-Verstimmung.

Fit ist dagegen wieder der junge Innenverteidiger Benjamin Pavard, der unter der Woche mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte. „Wir sind durch die gute Vorbereitung insgesamt stabiler geworden – und haben auch körperlich einen Schritt nach vorne ­gemacht“, sagt Hannes Wolf. „Die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein, ist also größer geworden.“ Damit bezieht sich der Chefcoach vor allem auf den Wunsch, dass größere Betriebsunfälle wie der von Dresden (0:5) und der zum Hinrunden-Finale in Würzburg (0:3) in der zweiten Halbserie ausbleiben. Allgemein gilt für Hannes Wolf 17 Partien vor Saisonschluss: „Wir geben ­jedem Spiel die maximale Bedeutung.“

