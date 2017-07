Unfall in Stuttgart Lkw kollidiert mit Stadtbahn

Von ps 06. Juli 2017 - 11:45 Uhr

Am Donnerstagmorgen kollidiert ein Lkw zwischen den Haltestellen Mineralbäder und Metzstraße mit einer Stadtbahn der Linie U 2. Sechs Fahrgäste, der Lastwagenfahrer und der Stadtbahnfahrer werden verletzt.





12 Bilder ansehen

Stuttgart - Am Donnerstagmorgen ist in Stuttgart-Ost zwischen den Haltestellen Mineralbäder und Metzstraße ein Lastwagen mit einer Stadtbahn der Linie U 2 zusammengeprallt. Die Stadtbahn war in Richtung Botnang unterwegs. Wie die Polizei berichtet, wurden sechs Fahrgäste sowie der 47 Jahre alte Lastwagenfahrer und der 28 Jahre alte Straßenbahnfahrer verletzt.

Mehr zum Thema

Der 47-Jährige fuhr gegen 9.15 Uhr mit seinem Lkw in der Neckarstraße Richtung Innenstadt und wollte offenbar auf Höhe der Villastraße nach links über die Stadtbahngleise abbiegen. Das ist an dieser Stelle verboten. Hierbei übersah er die in gleiche Richtung fahrende Stadtbahn der Linie U2 und stieß mit ihr zusammen.

100.000 Euro Sachschaden

Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von über 100.000 Euro. Weitere Geschädigte, insbesondere Fahrgäste, die nach der Behandlung durch Rettungskräfte weggegangen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89904100 zu melden.

Die Streckenunterbrechung der Stadtbahnlinien U1, U14 und U2 zwischen den Haltestellen Mineralbäder und Metzstraße ist beendet.