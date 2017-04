Unfall in Stuttgart 51-Jähriger kollidiert mit Stadtbahn

Von red 18. April 2017 - 20:52 Uhr

Ein 51-jähriger ist in Stuttgart-Zuffenhausen am Dienstag wohl verbotswidrig abgebogen - und sein Auto kollidierte mit einer Stadtbahn. (Symbolbild)Foto: SDMG

Ein 51-jähriger ist in Stuttgart-Zuffenhausen am Dienstag wohl verbotswidrig abgebogen - und sein Auto kollidierte mit einer Stadtbahn. Der Stadtbahnverkehr musste gesperrt werden.

Stuttgart-Zuffenhausen - Am Dienstagvormittag ist es in der Ludwigsburger Straße in Stuttgart-Zuffenhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Stadtbahn der Linie U7 gekommen.

Gegen 10.15 Uhr fuhr der 51-jährige Fahrer eines Renaults laut Polizei auf der Ludwigsburger Straße und wollte auf Höhe der Frankenstraße wenden, obwohl das an dieser Stelle nicht erlaubt ist. Der Mann übersah hierbei die neben ihm fahrende Stadtbahn, die in Richtung Pragsattel unterwegs war.

Unfall trotz Notbremsung

Der Stadtbahnfahrer konnte trotz Notbremsung den Unfall nicht mehr verhindern. Während der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr für rund eine halbe Stunde gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.