Unfall in Böblingen Autofahrerin kracht gegen Sprinter

Von red/dja 22. Februar 2017 - 11:47 Uhr

An einer Kreuzung in Böblingen übersieht eine Autofahrerin einen Sprinter. Der kracht in das Auto der 58-Jährigen. Die Fahrezeuge müssen abgeschleppt werden.





Böblingen - Einen Schaden in Höhe von 15.000 Euro verursachte am Dienstag eine Autofahrerin, die gegen 15:15 Uhr im Kreuzungsbereich Hanns-Klemm-Straße und Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen gegen einen Transporter krachte. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 58-jährige Fahrerin eines Mercedes auf der Hanns-Klemm-Straße in Fahrtrichtung Otto-Lilienthal-Straße und übersah an der Einmündung einen Sprinter eines 51-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Dabei fuhr die Frau in den Transporter.

Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.