Unfall bei Holzgerlingen Mercedes prallt gegen Sprinter

Von red 27. September 2016 - 20:14 Uhr

Auf der Kreisstraße 1081 ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem vier Fahrzeuge involviert waren und zwei Personen verletzt wurden.





Böblingen - Am Dienstag kam es gegen 16.10 Uhr an der Einmündung der Kreisstraße 1081 in die Landesstraße 1184 zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilte, waren vier Fahrzeuge beteiligt, zwei Personen wurden verletzt.

Ein 23-jähriger Mann fuhr mit einem Rover von Schönaich kommend in Richtung Holzgerligen (Kreis Böblingen) und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Breitenstein abbiegen. Ihm kam ein Mercedes entgegen, der von einem 51-Jährigen gelenkt wurde und geradeaus in Richtung Schönaich fahren wollte. Diesen Mercedes übersah der Fahrer und stieß mit ihm zusammen.

Behinderungen im Straßenverkehr

Der Mercedes wurde dadurch nach rechts abgedrängt und prallte gegen einen Sprinter eines 35-jährigen Mannes. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde auch noch der Pkw eines 58-Jährigen beschädigt. Insgesamt entstand nach Angaben der Beamten ein Schaden von etwa 68.000 Euro.

Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 51-Jährige verletzte sich nur leicht. Der Rover und der Mercedes mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Zu Verkehrsregelung und Unfallaufnahme waren vier Fahrzeuge der Polizei im Einsatz. Durch die Unfallaufnahme kam es über den Zeitraum von etwas mehr als zwei Stunden zu Behinderungen an der Unfallstelle.