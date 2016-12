Unfall auf der B29 Frau nach Kollision dreier Autos schwer verletzt

Von red 07. Dezember 2016 - 08:21 Uhr

Bei einem Unfall auf der B29 bei Waiblingen ist eine Frau am Dienstagabend schwer verletzt worden. Sie hatte für ein liegen gebliebenes Auto gebremst, der hinter ihr fahrende junge Mann reagierte nicht mehr rechtzeitig.





Stuttgart - Eine schwer verletzte Frau und ein Schaden von rund 20.000 Euro: das ist die Bilanz eines Unfalls auf der B29 bei Waiblingen (Rems-Murr-Kreis).

Auf Höhe des Teilers mit der B14 war die 39-Jährige laut Polizei am Dienstagabend gegen 21 Uhr mit ihrem VW in Richtung Aalen unterwegs. Dort bremste sie wegen eines Opels, der wegen einer Panne am rechten Fahrbahnrand stand.

Ein 19-Jähriger, der mit seinem Opel hinter der Frau fuhr, konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den VW der 39-Jährigen auf. Ihr Auto wurde durch den Stoß mit dem Heck gegen die Schutzplanken gedrückt und anschließend noch auf den Wagen mit der Panne geschoben.

Die Frau wurde dabei schwer verletzt, alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.