Unfall auf der A81 LKW kracht auf Lastwagen

Von red/pho 28. August 2017 - 17:02 Uhr

Der LKW-Unfall war der erste von drei Unfällen an diesem Tag in der nähe dieser Baustelle. Foto: dpa

Am Montagmorgen fährt ein LKW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf seinen Vordermann auf. Es entsteht ein Sachschaden von 30 000 Euro. Eine Stunde später kracht es an derselben Stelle nochmal.

Korntal-Münchingen - Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Montag kurz vor 7 Uhr zu einem Unfall im Baustellenbereich auf der Gemarkung Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und -Feuerbach in Richtung Stuttgart gekommen. Ein 45 Jahre alter LKW-Fahrer fuhr, obwohl der Verkehr wie die Polizei berichtet, unbeeinträchtigt fließen konnte, auf den Transporter eines vorausfahrenden 49-Jährigen auf. In der Folge war der rechte Fahrstreifen blockiert. Der 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An derselben Stelle ereignete sich knapp eine Stunde später der nächste Unfall. Hier waren drei Autos beteiligt.