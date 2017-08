Unfall auf der A 81 Auffahrunfall an Baustelle

Von red/pho 28. August 2017 - 16:40 Uhr

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf den Fahrer, der nach dem Unfall eines der Unfallfahrzeuge mit seinem Auto gestreift hat. Foto: dpa

Auf der A 81 kommt es am Montagmorgen zu einem Auffahrunfall nahe einer Baustelle. Dabei entstehen 14 000 Euro Sachschaden. Ein weiterer Fahrer streift ein Unfallfahrzeug und fährt einfach weiter.

Korntal-Münchingen - Eine Leichtverletzte und rund 14 000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag kurz nach 8 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach bei einer Baustelle auf der Gemarkung Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Weil der Verkehr stockte, mussten in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem mittleren Fahrstreifen ein 37 Jahre alter Renault-Fahrer und eine 20-jährige Peugeot-Fahrerin anhalten. Ein nachfolgender 27-Jähriger erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Hyundai auf den Peugeot auf, der durch die Wucht des Aufpralls auf den Renault geschoben wurde. Hierbei zog sich die Peugeot-Fahrerin leichte Verletzungen zu.

Fahrerflucht nach dem Unfall

Ihr Fahrzeug war in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme standen die beteiligten Fahrzeuge auf dem mittleren Fahrstreifen, der bis etwa 10 Uhr gesperrt war. Gegen 9.45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrer auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei und streifte dabei den linken Außenspiegel des abgestellten Renault. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 100 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend in Richtung Stuttgart davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869-0, in Verbindung zu setzen.

Der Unfall war bereits der zweite an diesem Tag an dieser Stelle. Eine Stunde zuvorwar ein LKW auf einen anderen Lastwagen aufgefahren.