Unfall auf B27a in Stammheim Taxi schleudert nach Zusammenstoß gegen Tunnelwand

Von red 01. Mai 2017 - 23:33 Uhr

Ein Golf-Fahrer ist am Montagabend bei Stammheim mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf ein Taxi aufgefahren – und dieses schleuderte gegen eine Tunnelwand. Vier Personen wurden verletzt.





Stuttgart - Bei einem schweren Verkehrsunfall sind auf der Bundesstraße 27a bei Stuttgart-Stammheim in Höhe des Containerbahnhofs am Montagabend vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein Taxifahrer mit einem Beifahrer im Auto gegen 21.40 Uhr auf die B27a in Richtung Möglingen eingebogen, als ein Golf mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf das Taxi auffuhr.

Das Taxi wurde durch den Zusammenprall gegen die Wand des Stammheimer Tunnels geschleudert. Bei dem schweren Unfall wurden Fahrer und Fahrgast des Taxis, sowie Fahrer und Beifahrer des Golfs verletzt. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst noch nicht machen.