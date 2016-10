Überfall in Stuttgart Junge Männer drohen mit Pistole

Von red/dpa 23. Oktober 2016 - 12:33 Uhr

Einen dreisten Überfall meldet die Polizei aus Stuttgart-Hedelfingen.Foto: dpa

Vier junge Männer haben in Stuttgart-Hedelfingen versucht, einen Mann zu berauben. Die Polizei machte das Quartett bei einer Großfahndung dingfest.

Stuttgart - Vier junge Männer im Alter von 13 bis 18 Jahren haben am Samstag gegen 22.50 Uhr an der Straße Heiligenwiesen in Hedelfingen einen 22-Jährigen überfallen. Der Geschädigte war von einer Konzerthalle zu einem nahegelegenen Schnellrestaurant unterwegs, als er von dem Quartett angesprochen und um Zigaretten angebettelt wurde.

Mehr zum Thema

Nachdem der 22-Jährige den jungen Leuten Zigaretten gegeben hatte, wurde er von den vieren unvermittelt angegriffen und geschlagen. Der 18-Jährige hielt dem Opfer zudem eine Pistole an den Kopf und zwang ihn, sich hinzuknien und sein Handy herauszugeben. Als mehrere Autos am Tatort vorbeifuhren, flüchtete der 22-Jährige und alarmierte die Polizei.

Im Zuge einer sofortigen Großfahndung wurden die vier Täter von Beamten der Polizeihundeführerstaffel in der Kesselstraße angetroffen und festgenommen. Die Polizisten stellten auch die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Der 18-Jährige sollte noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die drei 13 und 14 Jahre alten Mittäter wurden ihren Eltern übergeben.