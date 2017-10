Tankstellenraub in Stuttgart Rätsel um Raub an der Schwabengarage

Von Wolf-Dieter Obst 08. Oktober 2017 - 11:56 Uhr

Auch der erste Tankstellenraub des Jahres ist bis heute ungeklärt: Hier Tatort Hedelfingen am 7. Januar 2017. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Zum sechsten Mal ist eine Stuttgarter Tankstelle zum Schauplatz eines Raubüberfalls geworden – diesmal an der Cannstatter Straße im Stuttgarter Osten. Bisher konnte noch kein Täter ermittelt werden.

Stuttgart - Noch keine heiße Spur gibt es vom Tankstellen-Räuber, der am frühen Samstagmorgen an Schwabengarage am Neckartor zugeschlagen hat. Der bewaffnete Täter erbeutete mehrere Hundert Euro und verschwand in der Nacht – entweder ins Wohnviertel im Stuttgarter Osten oder in die Parkanlagen des Schlossgartens. Es ist der sechste Überfall auf eine Stuttgarter Tankstelle – keiner konnte bisher geklärt werden.

Es passierte am Samstag an der belebten Cannstatter Straße (B 14) kurz nach 3 Uhr: Ein maskierter Täter betrat die Räumlichkeiten der Tankstelle und bedrohte den allein anwesenden 24-jährigen Mitarbeiter mit einer Pistole. Aus der Kasse bekam er mehrere Hundert Euro Bargeld, dann machte er sich auf und davon. Eine Fahndung nach ihm blieb zunächst erfolglos.

Mit grünem Parka und kaputter Jeanshose

„Der Überfall ist für einen Tankstellenraub etwas ungewöhnlich, weil dies doch ein relativ belebter Schauplatz ist“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. In der Regel seien eher Tankstellen in den Außenbezirken im Visier von Straftätern. Die Polizei verzichtete zunächst auf ein Fahndungsfoto aus der Überwachungskamera.

Der Räuber soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Zur Tatzeit trug er einen olivgrünen Parka, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Um nicht erkannt zu werden, trug der Täter eine Sonnenbrille und eine schwarze Baseballmütze. Auffällig war seine Jeanshose mit deutlich sichtbaren Rissen an der rechten Seite unterhalb der Tasche. Der Mann trug zudem schwarze Schnürschuhe mit einem weißen Emblem an der Ferse. Hinweise werden über Telefon 07 11 / 89 90 - 57 78 erbeten.

Tatorte von Untertürkheim bis Hedelfingen

Bei den fünf vorausgegangenen Überfällen auf Stuttgarter Tankstellen in diesem Jahr sind die Ermittler des Raubdezernats noch nicht erfolgreich gewesen. Dies gilt für einen etwa 25-jährigen, blonden, blauäugigen Täter am 13. September in Untertürkheim, für einen etwa 25-jährigen, schwarz gekleideten Täter am 28. Mai in Obertürkheim, für ein sportlich gekleidetes Trio und einen maskierten 30-Jährigen am 17. Mai und 18. März in derselben Tankstelle im Stadtbezirk Zuffenhausen-Rot sowie für den etwa 25-jährigen, 1,95 Meter großen Hammer-Räuber am 7. Januar in Hedelfingen.