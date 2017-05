Überfall in Stuttgart Drei Tankstellenräuber auf der Flucht

Von Wolf-Dieter Obst 18. Mai 2017 - 10:01 Uhr

Die Tankstelle am Rotweg in Zuffenhausen ist schon wieder überfallen worden.Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Wer sind die Tankstellenräuber mit den Latexhandschuhen? Ist der Haupttäter tatsächlich ein Fan des Fußballvereins Paris Saint-Germain? Beim erneuten Überfall auf eine Jet-Tankstelle in Stuttgart-Rot hat die Kripo reichlich Spuren.

Stuttgart - Was macht die Tankstelle am Rotweg im Norden Stuttgarts für Räuber so attraktiv? Am späten Mittwochabend ist die Jet-Tankstelle erneut überfallen worden – zum dritten Mal binnen weniger Monate. Drei Maskierte, alle mit Latexhandschuhen, entkamen mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Der 25-jährige Angestellte kam mit dem Schrecken davon. Eine Polizeifahndung lief zunächst ins Leere. Dabei wurde ein Polizeihubschrauber auch noch das Zielobjekt einer Laserattacke.

Das Räuber-Trio betrat am Mittwoch gegen 21.40 Uhr die Tankstelle am Rotweg – einer der Täter bedrohte den 25-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe. Der Mitarbeiter hatte keine Chance – die Unbekannten erbeuteten mehrere Hundert Euro und flüchteten. Trotz groß angelegter Fahndung der Polizei blieben sie verschwunden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften sie etwa 18 bis 20 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß sein.

Raub im Trainingsanzug des französischen Fußballmeisters

Nun hofft die Kripo über die Auswertung von Videoaufnahmen auf die Spur der Täter zu kommen. Besonders auffällig: Der Haupttäter trug einen Trainingsanzug mit dem Abzeichen des französischen Fußballvereins Paris Saint-Germain, französischer Meister und Champions-League-Achtelfinalist. Sportlich gab sich auch sein Komplize, der bei korpulentem Äußeren einen blauen Adidas-Trainingsanzug trug. Die Latexhandschuhe dürften die Täter getragen haben, um keine Mikrospuren am Tatort zu hinterlassen – womöglich wurden sie irgendwo auf der Flucht weggeworfen.

Aufregung herrschte während der Fahndung nicht nur wegen des Überfalls. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers geriet selbst ins Visier – sie wurde mit einem Laserpointer angestrahlt. Immerhin gab es hier einen Fahndungserfolg. Die Besatzung konnte den Urheber der Laserattacke in einem Wohnhaus am Rotweg lokalisieren. Die Polizei ermittelte einen 21-Jährigen. Der händigte den Laserpointer aus. Gegen ihn wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt. Sein Motiv ist unklar.

Vorherige Überfälle scheiterten am Nachtschalter

Unklar sind auch die Motive der Tankstellenräuber, für die der Rotweg besonders attraktiv zu sein scheint. Zuletzt wurde die Jet-Tankstelle vor wenigen Wochen, am 18. März, überfallen. Ein mit einem blauen Tuch maskierter Mann war um 23.15 Uhr mit einer Pistole in der Hand an drei vor dem Nachtschalter wartenden Kunden vorbeimarschiert. Als er aber den Verkaufsraum betreten wollte, musste er feststellen, dass die Tür wegen des Nachtbetriebs verschlossen war. Erst jetzt merkte er, warum die Kunden am Nachtschalter standen. Er flüchtete ohne Beute – und wurde blieb verschwunden.

Letztlich erfolglos blieb auch ein Räuber-Duo am 27. November 2016, das die Jet-Tankstelle gegen 23.5o Uhr überfiel. Auch in diesem Falle hatten die beiden nicht mit den Tücken des Nachtbetriebs gerechnet. Die Eingangstür war verschlossen. Bei der Fahndung konnte ein 16-Jähriger festgenommen werden, der zweite Täter entkam, wurde aber Wochen später ermittelt. Das Raubdezernat fand heraus, dass die Verdächtigen zu einer Gruppierung gehören, die für mehrere Überfälle verantwortlich gemacht wird.

Im jüngsten Fall können die Ermittler des Raubdezernats Hinweise auf die Unbekannten brauchen. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich über Telefon 07 11 / 89 90 - 57 78 zu melden.