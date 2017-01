Stuttgart Unbekannter überfällt Tankstelle mit Hammer

Von red/pol 08. Januar 2017 - 09:57 Uhr

Mit Hammer und Taschenmesser bewaffnet hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Stuttgart-Hedelfingen überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise.





Stuttgart - Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend eine Tankstelle an der Hedelfinger Straße in Stuttgart überfallen. Der Mann betrat gegen 20.45 Uhr die Agip-Tankstelle, bedrohte den 24-jährigen Kassierer mit einem Taschenmesser und einem Hammer und forderte die Herausgabe des Geldes. Mit seiner Beute in Höhe von mehreren Hundert Euro flüchtete er anschließend in Richtung Stuttgart-Wangen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Der Täter ist etwa 1,95 Meter groß, um die 25 Jahre alt, hat dunkle kurze Haare und dunkle Augen. Zur Tatzeit trug er einen grauen Kapuzenpulli mit weißen Bändern und einem weißen Bund, dazu eine blaue Jogging-Hose und schwarze Adidas-Schuhe mit weißen Streifen. Der Mann war mit einem schwarzem Schal maskiert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.