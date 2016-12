Stuttgarter Innenstadt Polizei durchsucht mehrere Gebäude

20. Dezember 2016

Momentan werden in der Stuttgarter Innenstadt mehrere Gebäude durchsucht.Foto: dpa

In der Stuttgarter Innenstadt werden momentan mehrere Gebäude von Polizeibeamten durchsucht. Die Razzia steht jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Anschlag am Montagabend in Berlin.

Stuttgart - Wegen des Verdachts auf Hehlerei und Urkundenfälschung werden am Dienstag in Stuttgart-Mitte mehrere Gebäude von der Polizei durchsucht.

Wie die Polizei berichtet, besteht der Verdacht der banden- und gewerbsmäßigen Hehlerei sowie der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung. Auf Nachfrage unserer Zeitung gab ein Sprecher der Polizei Stuttgart bekannt, dass es sich bei den Geschäften, die momentan durchsucht werden, um Schmuckgeschäfte handeln soll.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen in der Eberhardstraße, der Tübinger Straße und der Marienstraße sind neben Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei auch Kräfte der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Wie viele Beamten im Einsatz sind, ist nicht bekannt.

Kein Zusammenhang mit Anschlag in Berlin

Jan Holzner, Sprecher der Stuttgarter Staatsanwaltschaft, bestätigte indes die laufenden Durchsuchungen. Die Frage, um welche Art von gewerbsmäßiger Hehlerei und Urkundenfälschung es sich handelt, konnte er nicht beantworten.

Allgemein, so Holzer, verstehe man unter Urkundenfälschung das Fälschen von Ankaufsbelegen, deren Aussteller nicht mit dem tatsächlichen Aussteller identisch ist. Erfolgt dies über einen längeren Zeitraum hinweg, um Einnahmen zu generieren, könne man von „Gewerbsmäßigkeit“ sprechen.

Um wegen der jüngsten Vorfälle in Berlin keine Unsicherheit in Stuttgart zu erzeugen, entschied sich die Polizei dazu, die Öffentlichkeit über den Grund der Durchsuchungsmaßnahmen zu informieren. Da diese nichts mit dem Anschlag am Montagabend in Berlin zu tun haben.