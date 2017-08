Stuttgarter Hauptbahnhof Alkoholisierter Mann soll junge Frau belästigt haben

16. August 2017

Ein 36 Jahre alter, alkoholisierter Mann soll eine junge Frau im Stuttgarter Hauptbahnhof belästigt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach weiteren Geschädigten.

Stuttgart - Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht zum Montag einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der zuvor am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte eine 26-jährige Frau belästigt haben soll. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich die 26-Jährige gegen 23 Uhr am Hauptbahnhof auf und wurde hierbei plötzlich von dem unbekannten Mann umklammert, hochgehoben und einige Meter mitgetragen.

Vermutlich weil sie sich wehrte, ließ der alkoholisierte Mann schließlich von seinem Opfer ab und flüchtete zunächst. Polizeibeamte nahmen ihn im Rahmen der Fahndung fest. Der 36-jährige polizeibekannte marokkanische Staatsbürger, der sich mit mehr als ein Dutzend Alias-Personalien im Bundesgebiet aufhält, wurde am Montag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Wie Ermittlungen der Kriminalpolizei nun ergeben haben, soll der 36-Jährige im Bahnhof weitere Frauen, möglicherweise auch Männer, belästigt haben. Zeugen, insbesondere weitere Geschädigte, werden gebeten, sich beim Dezernat für Sexualdelikte unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.