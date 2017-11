Stuttgart-Zuffenhausen Wohnungsbrand durch Shisha-Pfeife

Von red 25. November 2017 - 11:33 Uhr

In einer Wohnung in Stuttgart-Zuffenhausen ist in einer Wohnung ein Brand ausgebrochen. Der Bewohner hatte vorher eine Shisha geraucht (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 26-jähriger Mann raucht am späten Freitagabend in seiner Wohnung eine Shisha-Pfeife. Kurze Zeit später verlässt er den Raum. Auf einmal brennt es.

Stuttgart - Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag zu einem Einsatz in Stuttgart-Zuffenhausen ausgerückt: Im zweiten Stock eines Wohnhauses in der Fleiner Straße war ein Brand ausgebrochen.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein 26-Jähriger in einem Zimmer eine Shisha-Pfeife geraucht und danach das Zimmer verlassen. Gegen 2.45 Uhr bemerkte er Feuer in diesem Raum. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte drang bereits schwarzer Rauch aus mehreren Fenstern der Wohnung.

Während der Löscharbeiten der Feuerwehr mussten 25 Bewohner kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen. Der Bewohner wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert, der entstandene Schaden beträgt circa 75.000 Euro. Die Brandwohnung ist erstmal nicht bewohnbar.