Stuttgart-Zuffenhausen Mutmaßlicher Waffennarr ruft Polizei auf den Plan

Von red 02. November 2016 - 18:59 Uhr

Ein betrunkener 60-Jähriger soll mit einer Waffe auf seinem Balkon in Stuttgart-Zuffenhausen hantiert haben. Die Polizei sperrt das Gebiet ab und kann den Mann dingfest machen.





7 Bilder ansehen

Stuttgart-Zuffenhausen - Ein offenbar betrunkener 60-Jähriger soll am Mittwochnachmittag auf dem Balkon seiner Wohnung in der Fleiner Straße in Stuttgart-Zuffenhausen mit einer Waffe hantiert haben.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Kinder und Jugendliche auf dem gegenüberliegenden Spielplatz, dass der Mann mit einer Waffe auf seinem Balkon stand. Die jungen Zeugen verständigten die Polizei, die zunächst das Umfeld absperrte.

Schließlich gelang es den Beamten, den Tatverdächtigen nach draußen zu rufen, wo er und eine 17 Jahre alte Frau, die sich ebenfalls in der Wohnung und auf dem Balkon befunden hatte, vorläufig festgenommen wurden.

In der Wohnung fanden die Beamten eine scharfe Handfeuerwaffe, eine Softair-Waffe und ein Luftgewehr. Der Täter stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Die Ermittlungen dauern an.