Stuttgart-Zuffenhausen Betrunken gegen Laternenmast geprallt

Von red/aks 05. Oktober 2017 - 16:23 Uhr

Ein 64 Jahre alter Skoda-Fahrer fährt am Donnerstag betrunken gegen einen Laternenmast. Bei dem Unfall werden drei Menschen leicht verletzt, darunter ein neun Monate altes Kind.





Stuttgart - Ein offenbar betrunkener 64 Jahre alter Skoda-Fahrer hat am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr in der Schozacher Straße in Zuffenhausen einen Laternenmast umgefahren. Bei dem Aufprall ist auch ein neun Monate altes Kind verletzt worden.

Laut Polizei kam der Fahrer zunächst mit seinem Skoda nach rechts in den Grünstreifen. So fuhr er rund 60 Meter weiter und passierte dabei mehrere Laternenmasten. Schließlich stieß er frontal mit einem Laternenmast zusammen, der durch den Aufprall abknickte.

Insgesamt drei Leichtverletzte

Der Fahrer verletzte sich bei der Kollision leicht. Auch eine 26 Jahre alte Frau, die auf der Rückbank saß, und ein neun Monate altes Kind, das die Frau offenbar ohne Sicherung auf dem Schoß sitzen hatte, wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Schozacher Straße musste zur Bergung des Skodas sowie für die notwendigen Arbeiten des Energieversorgungsunternehmens in Fahrtrichtung Burgholzhof gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 zu melden.