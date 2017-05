Stuttgart-West Unbekannter belästigt 28-Jährige sexuell

Von red/dja 12. Mai 2017 - 14:29 Uhr

Eine junge Frau ist in der Nacht zu Freitag im Stuttgarter Westen unterwegs. Auf einmal springt ein Unbekannter hinter einem Auto hervor.

Stuttgart-West - Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Freitag in der Paulusstraße (S-West) eine 28 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 28-Jährige war gegen 1.30 Uhr in der Paulusstraße unterwegs, als der Unbekannte plötzlich hinter einem Kastenwagen hervorsprang, sie umarmte und in den Schritt fasste, teilte die Polizei mit.

Die Frau schrie laut los

Aufgrund der Schreie der erschrockenen Frau flüchtete der Täter die Paulusstraße abwärts. Er soll laut der 28-Jährigen etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er hat helle kurze Haare, trug schwarze Kleidung und hatte einen Rucksack der Marke Fjäll Räven dabei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.