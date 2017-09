Stuttgart und die Region Mehrere Unfälle überschatten das Wochenende

Von red/dja 18. September 2017 - 11:01 Uhr

Am Samstagmorgen ist es in Ludwigsburg zu einem schweren Unfall gekommen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Am Samstagmorgen kommt es in Ludwigsburg zu einem schweren Unfall: Ein 35-Jähriger kommt mit seinem Auto von der nassen Fahrbahn ab und landet in einem Garten. Diese und weitere Meldungen von der Polizei.

Stuttgart - Ein 35-Jähriger hinterlässt am Samstagmorgen in Ludwigsburg nach einem Verkehrsunfall eine Spur der Verwüstung. Er war von der nassen Fahrbahn abgekommen. Mehr Informationen zu dem Unfall und die Bilder sehen Sie hier.

Mehr zum Thema

Ein Stadtbahn-Fahrer missachtet am Samstagabend ein Haltesignal an der Zufahrt zum „Haus am See“ und kollidiert deshalb mit einem Auto. Zwei Frauen werden bei dem Unfall verletzt. Alle Informationen zu dem Zusammenstoß lesen Sie hier.

Die Polizei hatte am Samstag alle Hände voll zu tun mit einem Mann, der zuerst eine Frau in einem Bus sexuell beleidigt, dann einen Mann geschlagen und schließlich heftig randaliert haben soll. Die Beamten suchen Zeugen. Lesen Sie hier die ganze Meldung.

Beim Ausparken aus der Garage hat ein 94-Jähriger in Königsfeld im Schwarzwald versehentlich seine 15 Jahre jüngere Ehefrau überfahren. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Mehr zu dem tragischen Unfall lesen Sie hier.