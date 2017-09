Stuttgart-Ost Frau sexuell beleidigt und heftig randaliert

Von red 17. September 2017 - 20:19 Uhr

Ein Mann hat die Polizei in Stuttgart-Ost am Samstag schwer in Atem gehalten. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Polizei hatte am Samstag alle Hände voll zu tun mit einem Mann, der zuerst eine Frau in einem Bus sexuell beleidigt, dann einen Mann geschlagen und schließlich heftig randaliert haben soll. Die Beamten suchen Zeugen.

Stuttgart-Ost - Ein 30 Jahre alter Mann soll am Samstag gegen 16.25 Uhr bei der Haltestelle Friedenstraße in Stuttgart-Ost in einem SSB-Bus der Linie 42 eine bislang unbekannte Frau verbal sexuell beleidigt und daraufhin heftig randaliert haben. Die meldet die Polizei.

Ein Unbekannter, der ebenfalls im Bus saß, wollte der Frau helfen und wurde daraufhin von dem 30-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Sowohl die bedrängte Frau als auch der attackierte Mann hatten bis zum Eintreffen der Polizei bereits den Bus verlassen.

Rund eine halbe Stunde später randalierte der Beschuldigte an einem Café in der Landhausstraße und drohte, das Lokal anzuzünden. Daraufhin flüchtete er. Kurze Zeit später wurde er von Polizeibeamten angetroffen und in eine Klinik gebracht, weil er leicht verletzt war. In dem Krankenhaus war der Mann auch nicht zu beruhigen, er verließ schließlich das Gebäude.

Letzten Endes nahmen Polizeibeamte den Mann gegen 18.30 Uhr am Ostendplatz fest, nachdem er erneut randaliert und Passanten bedroht hatte. Der Mann wehrte sich gegen seine Festnahme und konnte überwältigt werden. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Zeugen - insbesondere die Geschädigten aus dem Bus der Linie 42 - werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3500 bei der Polizei melden.