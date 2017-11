Stuttgart-Süd Einbrecher schläft am Tatort ein

Von red 22. November 2017 - 17:02 Uhr

Der schlafende Einbrecher im Stuttgarter Süden macht es der Polizei leicht und wird festgenommen. (Symbolbild) Foto: AP

Ein Mann versucht in mehrere Wohnungen im Stuttgarter Süden einzubrechen. An einem seiner Wirkungsorte überkommt ihn dann aber die Müdigkeit.

Stuttgart - Ein 26-Jähriger hat am Dienstagvormittag versucht in fünf Wohnungen in der Straße Strohberg (Stuttgart-Süd) einzubrechen.

Laut Polizei versuchte der Einbrecher die Türen eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Von seiner Tat war er offenbar so erschöpft, dass er gegen seine Müdigkeit nicht mehr ankämpfen konnte und im Treppenhaus am Tatort einschlief.

Aufmerksamer Nachbar rief die Polizei

Ein 60-Jähriger Anwohner bemerkte den schlafenden Einbrecher. Daraufhin alarmierte er die Polizei, die den Täter festnehmen konnte. Bei dem 26-Jährigen fanden die Polizeibeamten neben Einbruchswerkzeug auch eine Überwachungskamera, die möglicherweise von ihm gestohlen wurde.

Der Einbrecher steht wegen ähnlicher Taten unter Bewährung und wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei sucht nach Hinweisen

Der Mann kommt als Täter für weitere Einbrüche in Betracht. Daher sucht die Polizei nach Personen, die Hinweise geben können und bitte diese, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.