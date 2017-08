Stuttgart Schlägerei in der S-Bahn

Von ps 23. August 2017 - 13:56 Uhr

Acht Männer prügeln sich am Dienstagabend in der S6 nach Weil der Stadt. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am Stuttgarter Hauptbahnhof kommt es am Dienstagabend zu einem Streit zwischen zwei Männergruppen. In der S-Bahn nach Weil der Stadt eskaliert der Streit. Zwei Männer tragen Kopfverletzungen davon.

Stuttgart - Zwischen vier Männern im Alter von 19 bis 26 Jahren und einer Gruppe von vier bislang unbekannten Personen ist es am Dienstagabend in der S-Bahn der Linie S6 Richtung Weil der Stadt (Kreis Böblingen) offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam es gegen 22 Uhr im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs (Stuttgart-Mitte) zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Beteiligten. Nachdem sie anschließend in die S6 gestiegen sind, sollen sich die beiden Gruppen nach jetzigem Kenntnisstand gegenseitig geschlagen und unter anderem gegen den Kopf getreten haben.

Beim Eintreffen am Stuttgart-Nordbahnhof nahmen die Polizisten die vier betrunkenen 19- bis 26-Jährigen noch am Bahnsteig vorläufig fest. Die zweite, unbekannte Tätergruppe war bereits teilweise über die Gleise geflüchtet. Zwei der Männer erlitten Kopfverletzungen, weshalb sie in ein Krankenhaus kamen.

Polizei sucht Zeugen

Zur Tatzeit sollen zwei der unbekannten Männer ein weißes T-Shirt sowie eine weiße Hose getragen haben. Die beiden anderen Tatverdächtigen trugen offenbar ebenfalls ein weißes T-Shirt sowie eine dunkle Hose, wobei einer zusätzlich mit einer schwarzen Lederjacke, der andere mit einer weißen Cap bekleidet war. Die genauen Tatumstände ermittelt nun die Polizei. Zeugen werden gebeten sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.