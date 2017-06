Stuttgart-Ost 91-Jährige auf brutalste Weise überfallen

Von red/dja 07. Juni 2017 - 10:45 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem brutalen Überfall.Foto: dpa

Eine Seniorin kehrt am Dienstagnachmittag vom Einkauf zurück. Kurz bevor sie ihre Haustür aufschließen kann, greift ein Unbekannter sie auf brutalste Art und Weise an.

Stuttgart-Ost - Ein Unbekannter hat in der Rotenbergstraße (S-Ost) eine 91 Jahre alte Frau brutal überfallen und ihr die Geldbörse geraubt.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, kehrte die Seniorin gegen 15.10 Uhr vom Einkaufen nach Hause zurück. Kurz bevor sie in ihr Haus gehen konnte, griff der Unbekannte sie wortlos an, packte sie am Genick, schlug ihr das Gesicht gegen die Hauswand und warf sie zu Boden. Trotz Gegenwehr entriss er dem Opfer die Handtasche und flüchtete.

Die Seniorin kam ins Krankenhaus

Die 91-Jährige wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Das Opfer beschreibt den Mann wie folgt: Zirka 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlank, etwa 20 Jahre alt, kurzes, schwarzes Haar, dunkler Teint. Zur Tatzeit war er vollständig schwarz gekleidet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 in Verbindung zu setzen.