Stuttgart-Ost 44-Jähriger als Geisterfahrer unterwegs

Von red 07. Januar 2017 - 15:19 Uhr

In Stuttgart-Ost war ein 44-Jähriger als Falschfahrer unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein 44 Jahre alter Mann ist am Freitag zwischen der Gaisburger Brücke und dem Leuze-Tunnel auf dem Standstreifen in die falsche Richtung gefahren. Die Polizei sucht Zeugen, die eventuell von dem 44-Jährigen gefährdet wurden.

Stuttgart-Ost - Ein 44 Jahre alter Autofahrer war am Freitag in Stuttgart-Ost als Geisterfahrer unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kam der 44-Jährige gegen 16.45 Uhr auf der B10 beim Gaskessel einer Zeugin entgegen, die in Richtung Esslingen unterwegs war.

Mehr zum Thema

Der Mann fuhr mit einem schwarzen Peugeot zwischen der Gaisburger Brücke und dem Leuze-Tunnel auf dem Standstreifen in die falsche Richtung. Wo der 44-Jährige falsch auf die Bundesstraße eingefahren war, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen

Obwohl der Mann seinen Fehler offenbar bemerkt hatte, fuhr er nach bisherigem Kenntnisstand mit langsamer Geschwindigkeit und eingeschaltetem Warnblinklicht weiter bis zur Einmündung der Poststraße, an der er die B10 verließ.

Aufgrund des bekannten Kennzeichens und einer Befragung des Fahrzeughalters konnte der Fahrer ermittelt werden. Der 44-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Da nicht auszuschließen ist, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-3500 um Zeugenhinweise.