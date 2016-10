Stuttgart-Ost 16-Jährige angefahren und schwer verletzt

Von red 27. Oktober 2016 - 17:32 Uhr

Nach einem Unfall in Stuttgart-Ost muss am Donnerstag eine 16-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden.Foto: dpa/Symbolbild

Vermutlich mit Kopfhörern in den Ohren und ohne auf den Verkehr zu achten, geht eine 16-Jährige in Stuttgart-Ost über die Straße – und wird von einem Auto erfasst.

Stuttgart-Ost - Eine 16 Jahre alte Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag in der Neckarstraße im Stuttgarter Osten von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei meldet, trug das Mädchen vermutlich Kopfhörer und überquerte gegen 15.15 Uhr die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Sie wurde vom BMW eines 53-Jährigen erfasst, der auf der Neckarstraße in Richtung Neckartor fuhr. Die 16-Jährige wurde zu Boden geschleudert und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten das Mädchen und brachten sie in ein Krankenhaus. Am BMW entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.