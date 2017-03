Stuttgart-Möhringen Unbekannter überfällt Frau auf Terrasse

Von red 03. März 2017 - 14:55 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall am Donnerstag.Foto: dpa

Am Abend kommt ein unbekannter Mann auf die Terrasse einer Frau. Dort bedroht er sie zunächst, dann drängt er in die Wohnung und raubt sie aus.

Stuttgart-Möhringen - Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagabend in einem Wohngebiet an der Kurt-Schumacher-Straße (S-Möhringen) eine 24 Jahre alte Frau auf der Terrasse bedroht, in ihre Wohnung gedrängt und anschließend ausgeraubt.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, alarmierte gegen 23 Uhr ein Hausmitbewohner die Polizei, nachdem der 24-Jährigen die Flucht aus der Wohnung gelungen war. Die Polizei fahndete mit Hilfe eines Polizeihubschraubers nach dem geflüchteten Täter.

Der Frau gelingt die Flucht zu Nachbarn

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte gegen 22 Uhr zu der 24-Jährigen auf die Terrasse trat, sie mit einem Messer bedrohte und in die Wohnung drängte. Dort hielt er sich längerer Zeit auf und bediente sich an Getränken. Als er sie sexuell bedrängte, gelang der Frau die Flucht zu einem Nachbarn. Der Unbekannte stahl aus der Wohnung mehrere Elektronikgeräte, Kleidungsstücke, Schmuck, Parfüm und Geld.

Bei dem Täter soll es sich laut Opfer um einen etwa 1,70 Meter großen Mann handeln, der zwischen 30 bis 45 Jahren alt ist. Er soll kurze hellbraune bis mittelbraune Haare, eine dünne Statur und helle Haut haben.

Bei seiner Flucht trug der Täter möglicherweise eine Baseballmütze und eine graue Lederjacke. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 in Verbindung zu setzen.