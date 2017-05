Stuttgart-Möhringen China-Restaurant brennt komplett aus

Von ps 26. Mai 2017 - 16:11 Uhr

Am Zettachring in Stuttgart-Möhringen brennt am frühen Freitagmorgen eine Gaststätte. Die Feuerwehr rückt aus und löscht die Flammen. Die Brandursache ist bislang unklar.





Stuttgart - Am Zettachring in Stuttgart-Möhringen hat am frühen Freitagmorgen aus bislang unbekannter Ursache ein chinesisches Restaurant gebrannt. Wie die Polizei berichtet, meldete ein Zeuge gegen 03.50 Uhr Flammen, die aus dem Gebäude schlugen und alarmierte die Feuerwehr.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 200.000 Euro. Kriminalpolizisten waren am Freitagvormittag zur Spurensuche am Brandort. Nach ersten Ermittlungen brach der Brand in den Räumen der dortigen Gaststätte aus. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 in Verbindung zu setzen.