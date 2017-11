Stuttgart-Mitte Unbekannter schlägt Prostituierte bewusstlos

Von red 02. November 2017 - 12:07 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in einem Stuttgarter Bordell (Symbolbild). Foto: dpa

Ein unbekannter Mann vereinbart in der Nacht zu Sonntag sexuelle Handlungen mit einer Prostituierten. Nachdem er ihr das Geld gegeben hat, schlägt er auf sie ein.

Stuttgart - Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Sonntag in einem Bordell am Bebenhäuser Hof (S-Mitte) eine 51 Jahre alte Frau attackiert und ausgeraubt.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, vereinbarte der Unbekannte gegen 1.30 Uhr sexuelle Handlungen mit der 51-Jährigen. Nachdem er bezahlt hatte, würgte er die Frau, schlug auf sie ein und stahl, während sie offenbar bewusstlos auf dem Bett lag, mehrere Hundert Euro Bargeld sowie ihr Handy. Die Frau, die gegen 3.30 Uhr wieder erwachte, erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei.

Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall

Laut ihrer Aussage soll es sich bei dem Täter um einen dunkelhäutigen, etwa 1,90 Meter großen Mann handeln. Er hatte eine normale Statur, kurze schwarze lockige Haare und einen Dreitagebart. Er war mit einem grauen T-Shirt bekleidet und sprach gebrochen deutsch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.